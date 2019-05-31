A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı - Ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü



ANTALYA (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, Antalya'daki kamp çalışmalarını sürdürdü. Hazırlıklar kapsamında 2 Haziran Pazar günü Alanya'da Özbekistan ile özel bir maç oynayacak milliler, Belek Turizm Merkezi'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde antrenman yaptı. Antrenman öncesi Güneş, takımı orta sahada toplayarak kısa süre konuştu. İdmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalıştı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, yarı sahada pas ve gol çalışması gerçekleştirdi. Sağ dizinden sakatlığı bulunan Okay Yokuşlu, antrenmana katılmadı. Okay'ın bir süre bireysel antrenman yapacağı öğrenildi. Çalışmanın ilk 30 dakikalık bölümü medya mensuplarına açık tutuldu.



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