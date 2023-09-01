A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı! İlk kez 3 yeni isim...
A Milli Takımımızın EURO 2024 Elemeleri’nde Ermenistan ve özel maçta Japonya ile oynayacağı maçın aday kadrosu açıklandı. Ne yapıp edip onu kazanmak için yarışacaklar...
A Milli Takımımızın EURO 2024 Elemeleri’nde Ermenistan ve özel maçta Japonya ile oynayacağı maçın aday kadrosu açıklandı.
A Milli Takımımızın Ermenistan ve Japonya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.
İŞTE ADAY KADRO:
Yusuf Sarı, Kazımcan Karataş ve Bertuğ Yıldırım ilk kez A Milli Takım'a çağrıldı.
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