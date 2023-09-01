  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı! İlk kez 3 yeni isim...
Spor

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı! İlk kez 3 yeni isim...

Yeniakit Publisher
2023-09-01 14:03:00 - 2023-09-01 14:06:29
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı! İlk kez 3 yeni isim...

A Milli Takımımızın EURO 2024 Elemeleri’nde Ermenistan ve özel maçta Japonya ile oynayacağı maçın aday kadrosu açıklandı. Ne yapıp edip onu kazanmak için yarışacaklar...

A Milli Takımımızın EURO 2024 Elemeleri’nde Ermenistan ve özel maçta Japonya ile oynayacağı maçın aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takımımızın Ermenistan ve Japonya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

İŞTE ADAY KADRO:

 

Yusuf Sarı, Kazımcan Karataş ve Bertuğ Yıldırım ilk kez A Milli Takım'a çağrıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23