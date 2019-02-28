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A Milli Futbol Takımı'nda ikinci Şenol Güneş dönemi

- Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Şenol Güneş ile 4 yıllık anlaşmanın sağlandığını açıkladı

28 Şubat 2019 Perşembe 13:33
A Milli Futbol Takımı'nda ikinci Şenol Güneş dönemi


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü için Beşiktaş'ın çalıştırıcısı Şenol Güneş ile anlaştı.

TFF'den yapılan açıklamada, A Milli Takımı Teknik Direktörlüğü için Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşmanın sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Sayın Şenol Güneş ile yapılan bu anlaşmanın Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz." denildi.


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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:33
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  2. Futbol
  3. SÜPERLİG
  4. Şenol Güneş
  5. TFF

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