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Spor A Milli Futbol Takımı, Rusya maçının hazırlıklarını sürdürdü
Spor

A Milli Futbol Takımı, Rusya maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-10-09 22:49:26 -
A Milli Futbol Takımı, Rusya maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - UEFA Uluslar Ligi'nde 11 Ekim Pazar günü Rusya ile Moskova'da karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarının Almanya bölümünü tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre milli takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Almanya 4. Lig ekiplerinden SV Bergisch Gladbach 09'un maçlarını oynadığı BELKAW-Arena'da basına kapalı bir idman yaptı.

Isınma bölümünün ardından dar alanda pas çalışması ile süren antrenmanın son bölümünde ise futbolcular, Rusya maçının taktik hazırlıklarını gerçekleştirdi.

Ay-yıldızlı ekip, yarın TSİ 12.00'de Köln kentinden Rusya'nın başkenti Moskova'ya gidecek.


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