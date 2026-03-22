DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
A Milli Futbol Takımı, Romanya maçının hazırlıklarında

A Milli Futbol Takımı, 26 Mart’ta oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçının hazırlıklarına ikinci gününde devam etti.

Video-analiz toplantısının ardından oyuncular, idman hazırlıkları için fitness salonuna geçti. Ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella yönetiminde Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Türk Hava Yolları Antrenman Sahası’nda basına kapalı bir antrenman gerçekleştirildi.

Bugünkü çalışmaya, dünkü antrenmanda yer alan futbolcuların yanı sıra Fenerbahçe’den Oğuz Aydın, Galatasaray’dan Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Yunus Akgün, RAMS Başakşehir FK’dan Muhammed Şengezer, Trabzonspor’dan Mustafa Eskihellaç ve Ümit Milli Takım aday kadrosundan Baran Gezek, Barış Kalaycı, Eyüp Aydın, Hamza Güreler ile Yasin Özcan katıldı. Toplamda 19 oyuncu ile yapılan antrenman yüksek tempoda geçti.

Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, takımdan ayrı düz koşu yaparak çalışmayı tamamlarken, ağrıları bulunan Barış Alper Yılmaz ve Uğurcan Çakır’a antrenman sırasında tedavi uygulandı.

Ay-yıldızlıların bugünkü antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile Yönetim Kurulu Üyeleri Bilal Arslan ve Muhammet Akçay da takip etti.

