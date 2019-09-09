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A Milli Futbol Takımı, Moldova'ya gitti

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:38
A Milli Futbol Takımı, Moldova'ya gitti

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarın Moldova ile yapacağı karşılaşma için bu ülkeye gitti.

Ay-yıldızlı takım, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Moldova'nın başkenti Kişinev'e hareket etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, müsabakanın oynayacağı Zimbru Stadyumu'nda saat 20.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Milli takım, hazırlıklarını saat 21.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak Moldova-Türkiye maçı, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 11:38
  1. 2020 Avrupa Şampiyonası
  2. A Milli Futbol Takımı
  3. EURO 2020
  4. Futbol
  5. Moldova

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