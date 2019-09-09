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A Milli Futbol Takımı, Moldova’ya geldi

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 6.

09 Eylül 2019 Pazartesi 13:03
A Milli Futbol Takımı, Moldova’ya geldi

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 6. maçında deplasmanda oynayacağı Moldova maçı için bu ülkeye geldi.


2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. maçında A Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda Moldova ile karşılaşacak. Milliler bu maç öncesine İstanbul’dan saat 11.00 uçağıyla Moldova’ya hareket etti. Kişinev Havalimanı’na saat 12.30 civarı gelen ay-yıldızlıları çok sayıda Türk taraftar bayraklarla karşıladı. Yoğun güvenlik önlemleri arasında otobüslerine binen kafile, daha sonra kamp yapacağı otele geçti.


A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, bugün maçın oynanacağı Zimbru Stadyumu’nda TSİ 20.30’da basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, mücadele öncesindeki son provayı da stadyumda TSİ 21.00’de yapacak.


Moldova - Türkiye müsabakası yarın TSİ 21.45’te Başkent Kişinev’de bulunan Zimbru Stadyumu’nda oynanacak.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 13:03
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