A Milli Futbol Takımı, Moldova maçına hazır - Ay-yıldızlı takım, EURO 2020 Elemeleri'nde yarın Moldova ile yapacağı maç öncesi son çalışmasını yaptı



KİŞİNEV (AA) - A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. haftasında yarın Moldova ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Moldova'nın başkenti Kişinev'de karşılaşmanın oynanacağı Zimbru Stadı'nda ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı belirtildi. Milli futbolcu Emre Belözoğlu, takımdan ayrı bireysel antrenör eşliğinde çalıştı. İdmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

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