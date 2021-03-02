A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası'ndan önce iki özel müsabakaya çıkacak. Bunlardan biri Azerbaycan milli takımı, diğeri ise Kuzey İrlanda takımı ile olacak. 2020 Avrupa Şampiyonası'ndan önce Ay-yıldızlı ekibin oynayacağı iki özel müsabakanın tarihleri belli oldu. Futbolseverler tarafından yakından takip edilen A Milli takımın maçları hangi tarihlerde olacağı merak ediliyor. Peki, A Milli Futbol Takımı maçları ne zaman? Türkiye Azerbaycan maçı ne zaman? Türkiye Kuzey İrlanda maçı ne zaman?

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası'ndan önce oynayacağı iki özel müsabakanın programı belirlendi.

A Milli Futbol Takımı maçları ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı açıklamaya göre A Milli takımın 27 Mayıs tarihinde Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Azerbaycan, 31 Mayıs tarihinde ise Antalya Stadı'nda Kuzey İrlanda ile karşılaşması olacak.

Karşılaşmaların başlama saatleri ise daha sonra duyurulacak.