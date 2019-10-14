A Milli Futbol Takımı Fransa maçına hazır Ay-yıldızlı takım, EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ile yapacağı maç öncesi son hazırlık çalışmasını yaptı.

Fransa-Türkiye maçına doğru 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında deplasmanda Fransa ile karşılaşacak A Milli Takım, maçın oynanacagı Stade de France’de son antrenmanını yapti ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı ) A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. haftasında Fransa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Türkiye 576. maçına çıkıyor

'Oyuncularımdan en iyi performanslarını göstermelerini bekliyorum' Fransa'nın Saint-Denis kentindeki Stade de France'ta teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Yapılan pas çalışmasının ardından antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel organizasyonların gerçekleştirildiği belirtildi. Milli takımın antrenmanını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı da takip etti. Fransa-Türkiye mücadelesi, TSİ 21.45'te başlayacak.

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