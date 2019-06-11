0553 313 94 23

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın konuğu Belçika

- Ay-yıldızlı ekip, 2019 Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki beşinci maçında yarın Trabzon'da Belçika ile karşılaşacak

11 Haziran 2019 Salı 09:53
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın konuğu Belçika


İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki beşinci maçında yarın Belçika'yı konuk edecek.

Trabzon'daki Beşirli Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Grubundaki 4 maçı da kazanarak namağlup lider durumda bulunan ay-yıldızlı ekip, son sıradaki Belçika'dan 1 puan alması durumunda bitime 1 hafta kala Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonuna katılmayı garantileyecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 09:53
  1. 2019 Avrupa Altın Ligi
  2. A Grubu
  3. A Milli Erkek Voleybol Takımı
  4. Belçika
  5. Voleybol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    RTÜK iddialara cevap verdi! ‘Dizi o dizi değil’
    1. RTÜK iddialara cevap verdi! ‘Dizi o..
    2. Koç, CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    3. Borsa güneyükselişle başladı
    4. Celalettin Ekinci: “Hayatımızı..
    5. Kanada’de tek kullanımlık plastikler..
    6. Menderes’te binlerin katılımıyla halk..
    7. Dışarıdan harabe ama içerisi tarih..
    8. Kırklareli’de 7 günde 96 kişi kaçak..
    9. İcradan satılık hastane
    10. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu,..
    11. "Gülen o isimle anlaşamayınca intihar..
    12. (Özel) 10 saniyede 10 bin TL’lik vurgun
    13. Sudan’da, protestoculara şiddet..
    14. Gram altın 246 lira seviyelerinde
    15. Başhekim Gezer’den uyarı: Yiyeceklerde..
    16. Endemik bitkiler, doku kültürü..
    17. A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın..
    18. Kalaycılıkta rüzgar tersine döndü
    19. Hidayet Dede’nin hayat mücadelesi;..
    20. İGDAŞ'tan Saadet'in adayına yalanlama!
    21. Mar Ahron Manastırı tarihe ışık tutuyor
    22. Kaçak elektrikle bitcoin madenciliğine..
    23. NetWork'ten yaz stili
    24. Kara Kuvvetleri Komutanlığında..
    25. (ÖZEL) Silivri Kadın Kapalı Cezaevinde..
    26. Dolar/TL, 5,7740 seviyesinde işlem..
    27. Netanyahu karman çorman! “Atom bombası..
    28. Balıkadamlar Gökpınar’da yetişiyor
    29. Kilis Belediyespor yönetiminden Vali..
    30. Altındağ’da asfalt atağı
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...
    Fatih sondaj gemi personeline tutuklama emri çıkarıldı
    Fatih sondaj gemi personeline tutuklama emri çıkarıldı