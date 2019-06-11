A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın konuğu Belçika - Ay-yıldızlı ekip, 2019 Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki beşinci maçında yarın Trabzon'da Belçika ile karşılaşacak



İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki beşinci maçında yarın Belçika'yı konuk edecek. Trabzon'daki Beşirli Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Grubundaki 4 maçı da kazanarak namağlup lider durumda bulunan ay-yıldızlı ekip, son sıradaki Belçika'dan 1 puan alması durumunda bitime 1 hafta kala Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonuna katılmayı garantileyecek.

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