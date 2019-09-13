A Milli Erkek Hentbol Takımı maçlarını Eskişehir'de oynayacak Türkiye, 27. Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası 4. Eleme Grubu'nda Belçika ve Estonya ile Eskişehir'de karşılaşacak

ANKARA (AA) - A Milli Erkek Hentbol Takımı, 27. Dünya Hentbol Şampiyonası eleme grubu maçlarını Eskişehir'de oynayacak. Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre milliler, 25-27 Ekim tarihlerinde, 4. eleme grubunda Belçika ve Estonya ile Porsuk Spor Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Eleme grubunu birinci sırada bitirecek takım play-off turuna yükselecek.

Mısır'da, 15-31 Ocak 2021 tarihlerinde düzenlenecek 27. Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası ilk kez 32 takımla oynanacak.



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