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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosu belli oldu

22 Kasım 2018 Perşembe 17:02
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosu belli oldu


İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 29 Kasım Perşembe günü Ankara'da İspanya ve 2 Aralık Pazar günü deplasmanda Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların kadrosu açıklandı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 25 Kasım'da Ankara'da kampa girecek ay-yıldızlılar, 29 Kasım Perşembe günü saat 19.00'da Ankara Spor Salonu'nda İspanya ile karşılaşacak. Milliler, 2 Aralık Pazar akşamı TSİ 21.00'de oynayacağı Karadağ maçından bir gün önce ise bu ülkeye hareket edecek.

Başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 15 kişilik kadrosu şu şekilde:

Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı, Metecan Birsen (Anadolu Efes), Tolga Geçim (Banvit), Kartal Özmızrak, Oğuz Savaş (Darüşşafaka Tekfen), Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler (Fenerbahçe), Göksenin Köksal, Ege Arar (Galatasaray), Semih Erden (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Berk Uğurlu (Pınar Karşıyaka), Berkan Durmaz (Tofaş), Metin Türen (Türk Telekom), Scott Wilbekin (Maccabi Tel Aviv)

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 17:02
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
  2. A Milli Erkek Basketbol Takımı
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