A Milli Basketbol Takımı, elemeleri galibiyetle tamamladı

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, FIBA 2022 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022) Elemeleri D Grubu'ndaki son maçında Hırvatistan ile BJK Akatlar Spor Salonu'nda karşılaştı. Milli basketbolcular galibiyet sonrası sevinç yaşadı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 6. ve son maçında Hırvatistan'ı 84-78 yendi.

Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi daha önce garantileyen milli takım, grup mücadelesini 3 galibiyetle tamamladı. Lider Hırvatistan ise ikinci kez mağlup oldu.

Çekişmeli başlayan karşılaşmada A Milli Takım, Furkan Haltalı'nın smaç basketiyle 4. dakikada 7-4 öne geçti. Buna Dreznjak ile yanıt veren Hırvatistan, Filipovic ile bir basket buldu ve 6. dakikada üstünlüğü ele geçirdi: 7-10. Buğrahan Tuncer ile hücumda iyi organize olan Türkiye karşısında son saniyede 3 serbest atış fırsatı bulan Hırvatistan bunları Filipovic ile iyi değerlendirdi ve ilk çeyrek 21-21 beraberlikle geçildi.

Karşılaşmanın ikinci periyodunda da çekişme sürdü ve 15. dakika 29-29 beraberlikle geçildi. Buğrahan ile hücumda iyi organize olan Türkiye, son dakika içinde 6 sayılık üstünlük (42-36) yakalarken, ilk yarıyı da 42-40 önde tamamladı.

İkinci yarıya Melih Mahmutoğlu'nun 4 sayısıyla başlayan Türkiye, Alperen'in basketiyle 22. dakikada yeniden 6 sayılık üstünlük yakaladı: 48-42. Milliler alan savunmasıyla rakibi durdurmaya çalıştıysa da dış atışlardan yediği basketlerle skor üstünlüğünü Hırvatistan'ın almasına engel olamadı. Hırvatistan, Mustapic'in 3 sayılık basketiyle 3. çeyreği 65-62 önde geçti.

Alan savunmasını sürdüren milli takım, Buğrahan ve Larkin ile üst üste 3 sayılık basketler bularak 34. dakikada 72-70 üstünlük yakaladı. İyi savunmasıyla rakibine kolay sayı şansı vermeyen Türkiye, karşılaşmadan 84-78 galip ayrıldı.

A Milli Takım grubu 3. sırada tamamladı

İstanbul'un ev sahipliğinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilen organizasyonda milli takım, üst üste ikinci galibiyetini aldı. Elemelerde 3. kez kazanan A Milli Takım, D Grubu'nu 3. sırada bitirdi.

İlk dört maçını kazanarak grubu lider bitirmeyi garantileyen Hırvatistan ise Hollanda'nın ardından Türkiye maçından da mağlup ayrıldı.

Türkiye ve Hırvatistan gibi Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden Hollanda son maçların ardından D Grubu'nda ikinci sırada yer aldı. İsveç ise grubu son sırada tamamladı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun davetlisi olarak İstanbul'a gelen eski milli oyuncu Mehmet Okur, Hırvatistan ile oynanan maç öncesi millilerle birlikte sahaya çıktı.

Oyunculara maç öncesi ısınma çalışmalarında yardımcı olan Mehmet Okur, daha sonra mücadeleyi protokol tribününden takip etti.

Karşılaşmayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbol camiasının önde gelen isimleri de izledi.

Milli takımda ilk beşte maça başlayan Shane Larkin'in (16) yanı sıra kenardan oyuna dahil olan Buğrahan Tuncer (17), Sertaç Şanlı (17) ve Melih Mahmutoğlu (12) çift hanelere ulaştı.

Buğrahan ve Larkin ayrıca yedişer asistle hücumda takımlarına önemli katkıda bulundu. Buğrahan ayrıca 5 ribauntla etkili bir oyun sergiledi.