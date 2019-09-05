A Milli Basketbol Takımı, 2. tur için Çekya'ya takıldı





ŞANGHAY (AA) - A Milli Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki 2. tur şansını Çekya karşısında değerlendiremedi.

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen kupaya E Grubu'nda Japonya'yı yenerek başlayan ve ABD'ye mağlup olmasına rağmen iyi performansıyla beğeni toplayan milli takım, Çekya karşısında tutunamadı. Rakibine karşı maça iyi başlamasına rağmen milliler, sahadan 91-76 mağlup ayrıldı.

Dünya Kupası'nda 2. tura yükselme şansını kaçıran milli takım, olimpiyat elemelerine katılma hakkı için de ilk fırsattan oldu.

Olimpiyat elemeleri için klasman mücadelesine çıkacak Türkiye, F Grubu'nun son 2 sırasında yer alacak takımlarla 7 ve 9 Eylül'de bu maçlarını yapacak.

E Grubu'nu ABD'nin ardından ikinci sırada tamamlayan Çekya ise yoluna 2. turda devam edecek.





- Son 3 turnuvanın gerisinde kaldı





A Milli Takım, geride kalan 3 Dünya Kupası'ndaki performansını Çin'de gösteremedi.

Japonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2006'daki turnuvada çeyrek finale kadar yükselen milliler, 2010'da ev sahipliği yaptığı organizasyonda final oynamıştı. İspanya'daki 2014 Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar yükselmeyi başaran A Milli Takım, Çin'de gruptan çıkamadı.

ABD'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2002'deki Dünya Kupası'nda da klasman maçları oynayan Türkiye, 2019'daki organizasyonda da yine klasman karşılaşmalarına çıkacak.





- Boyalı alana çözüm bulamadı





A Milli Takım, uzun rakibi karşısında pota altında çözüm üretemedi.

Ribauntlarda 41-26 geride kalan milli takımın uzun oyuncusu Semih Erden 8 sayı ve 4 ribauntla oynarken, Çekya'nın boyalı alandaki basketbolcusu Ondrej Balvin 17 sayı ve 11 ribauntla oynayarak maçın adamı oldu.

Boyalı alandan 48 sayı yiyen A Milli Takım, pota altından 20 sayı üretebildi.

Karşılaşmada 30 adet üç sayılık basketin 11'ini sayıya çevirebilen Türkiye, bu alanda yüzde 37 oranında kaldı.

Hızlı hücumlarda sadece 4 sayı üretebilen milli takım, rakibinin bu şekilde 14 sayı bulmasına engel olamadı.

Milliler, rakibin kenar oyuncularına da karşı koyamadı. Çekya yedek oyuncularıyla 28 sayı üretirken, bunların 16'sını Patrik Auda ile kaydetti.

Maçın en skorer ismi olan Cedi Osman'ın 24 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Japonya ve ABD karşısında etkili oyunuyla dikkati çeken Ersan İlyasova ise 6 sayı ve 4 ribauntla etkisiz bir oyun sergiledi.





- Çekya'ya 3 maç sonra yenildi





A Milli Takım, Çekya'ya 3 maç sonra mağlup oldu.

Rakibiyle yaptığı ilk karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonraki iki mücadeleyi yenilgiyle tamamladı. Son 3 karşılaşmada Çekya'ya üstünlük kuran milli takım, Çin'de rakibine mağlup olmaktan kurtulamadı.



