A Haber Spikeri Hikmet Öztürk'ün acı günü
ün İzmir'de eşiyle birlikte yolun karşısına geçmek isterken hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybeden A Haber Spikeri Hikmet Öztürk'ün annesi Nezaket Öztürk (76) Manisa'da dualarla toprağa verildi.
İzmir'in Bornova ilçesindeki Manisa kavşağında eşiyle birlikte yolun karşısına geçmek isterken hafriyat kamyonunun çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybeden Nezaket Öztürk Manisa'da toprağa verildi.
Yaşlı kadının kocası Aziz Öztürk ise kazada yaralandı. Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan Aziz Öztürk gece saatlerinde taburcu edildi.
Acı haberi alınca memleketi Manisa'ya gelen A Haber spikeri Hikmet Öztürk cenaze boyunca gözyaşlarına hakim olamadı.
Şehzadeler ilçesindeki Molla Şaban Camiinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nezaket Öztürk dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
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