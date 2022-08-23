A-101, Fuzul'e Merkez Bankası'ndan izin!

Merkez Bankası, elektronik para ve ödeme kuruluşu hizmeti sunmak isteyen 16 ayrı kuruluşa faaliyet izni verdi. Lisans alan şirketlerin yönetiminde Fuzul Grup ve A101 şirketlerin halen görevde olan üst düzey isimleri yer alıyor.

Finansal teknolojiler Türkiye’de oldukça çarpıcı bir hızla büyüyor ve bu büyümenin en önemli lokomotiflerinden bir tanesi de ödeme hizmetleri ve elektronik para alanında faaliyet gösteren fin-tekler. Merkez Bankası’nın son verdiği faaliyet izinlerine kadar TCMB’den elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni almış şirket sayısı 29, ödeme kuruluşu izni almış olan şirket sayısı ise 27’ydi. Bu arada 3 kuruluşun faaliyet izni iptal edilirken, bir şirket ise (PayU) faaliyetine son vermişti. En son verilen faaliyet izinleriyle Türkiye’de yasal elektronik para kuruluşu sayısı 42’ye, ödeme kuruluşu şirketi sayısı ise 30’a ulaştı. Peki bu şirketler hangileri ve arkasında hangi sermayeler, şirketler ve isimler var? Tek tek araştırdık. Araştırmalarımızın kaynağını ise en baştan belirtelim: İstanbul Ticaret Odası Sicil Kayıtları ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi…

TRENDYOL DA ARTIK SEKTÖRDE

■ DSM Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ

İşte listedeki en ilgi çekici şirketlerden biri. 2020 yılının Mayıs ayında 30 milyon TL sermaye ile İstanbul’da DSM Grup Danışmanlık tarafından kuruldu. Evet, yanılmıyorsunuz DSM Grup Danışmanlık, Demet Suzan Mutlu’nun ilk harfleriyle bildiğimiz Türkiye’nin en büyük pazar yerlerinden biri olan Trendyol’u da yöneten şirket. Şirketin yönetim kurulu başkanı, Trendyol’un da genel müdürü olan Dündar Özdemir, başkan yardımcısı ise yine müştereken yetkili olarak Yasin Canki. Yasin Canki, aynı zamanda Trendyol’un da CFO’su.

Böylece Trendyol’un elektronik para alanına girişine ilişkin resmi faaliyet izni de alınmış oldu. Şirket son yaptığı sermaye artırımıyla 60 milyon TL sermayeye ulaşmış durumda.

RUBİK FUZUL GRUP’UN

■ Rubik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ



Fuzul Holding tarafından 2020 yılında kurulan şirket, 2021 yılı sonunda sermayesini 20 milyon TL’ye, 2022 yılında ise 40 milyon TL’ye çıkardı. Fuzul Grup ve Nevita Yönetim Kurulu Üyesi Reşit Yusuf Akbal, Fuzul Holding ve Fuzulev Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Furkan Akbal şirketin yönetiminde yer alıyor.



A101’İN SAHİBİ AYDIN DA LİSTEDE

■ Tom Pay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ



Ahmet Yaşar Aydın, Ayhan Aydın ve Aydan Aydın tarafından 2021 Ocak'ında kurulan Tom Pay’de hissedarların kuruluştaki payları şu şekildeydi: Ahmet Yaşar Aydın: %40, Ayhan Aydın: %30, Aydan Aydın: % 30. 2021 yıl sonuna kadar ise pay değişiklikleri yaşandı. Ayhan Aydın hisselerinin tamamını Zehra Aydın’a, Aydan Aydın ise şirket sermayesinin yüzde 1’ine denk gelen paylarını Yusuf Aydın’a, yüzde 15’ine denk gelen kısmını Zehra Aydın’a, yüzde 14’üne denk gelen kısmını ise Ahmet Yaşar Aydın’a devrederek ortaklıktan ayrıldı. Böylece şirketin yüzde 54’ü Ahmet Yaşar Aydın’a, yüzde 45’i Zehra Aydın’a, yüzde 1’i Yusuf Aydın’a geçti. Halen şirketin yönetiminde Aydın Grup ve A101 Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar Aydın başkan sıfatıyla bulunuyor. Yönetimde dikkat çeken bir diğer isim ise Sigortam.net Eski CEO'su, CarrefourSA eski Yönetim Kurulu Üyesi Onur Özkan.

