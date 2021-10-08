9’uncu kattan düşen adam sağ kurtuldu

ABD’nin New Jersey eyaletinde yer alan Jersey kentinde bir binanın 9’uncu katından park halindeki lüks aracın üstüne düşen 31 yaşındaki adam sağ kurtuldu. Geçtiğimiz çarşamba günü yaşanan olayda, görgü tanıkları patlamaya benzer bir ses ve çığlık duyduklarını ifade ederek, ardından sesin geldiği yönde lüks aracın üzerine düşen adamı gördüklerini aktardı.

Jersey Şehir Sözcüsü Kimberly Wallace-Scalcione yaptığı açıklamada, adamın dokuzuncu kattaki açık bir pencereden düştüğünü ve sağlık durumunun kritik olduğunu aktardı. Adamın binadan neden düştüğü henüz bilinmezken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde ise, adamın kaldırıma yattığı ve bir kolunun kırıldığı görüldü. Adamın yerden kalkmak istediği fakat çevredekilerin yerde kalması ve ambulansı beklemesi için ikna etmeye çalıştığı görüldü. Adamın üstüne düştüğü araç ise kullanılamaz hale geldi.