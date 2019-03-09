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9'uncu kattan atlayan şizofreni hastası öldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde şizofreni hastası olduğu öğrenilen bir kadın, misafirliğe gittiği apartmanın 9'uncu katından atlayarak yaşamına son verdi.

09 Mart 2019 Cumartesi 18:56
9'uncu kattan atlayan şizofreni hastası öldü

Kayseri'de, şizofreni hastası olduğu ileri sürülen Belgin A. (48), misafirliğe gittiği halasının 9'uncu kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, merkez Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi 2235'inci Cadde'de bulunan 15 katlı Ödül Apartmanı'nda meydana geldi. Şizofreni tedavisi gördüğü iddia edilen Belgin A., annesi ile birlikte ziyarete gittiği halasının evinde kahvaltıdan sonra oturma odasına geçti. Belgin A., pencereden atlayarak, kendisini boşluğa bıraktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Belgin A.'nın öldüğü belirlendi. Anne Ümüş A., kızı için gözyaşı döktü. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Belgin A.'nın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 18:56
  1. Kayseri
  2. Melikgazi ilçesi
  3. intihar
  4. Şizofreni hastası kadın

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