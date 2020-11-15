  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 991 toplu taşıma aracı trafikten men edildi
Gündem

991 toplu taşıma aracı trafikten men edildi

İçişleri Bakanlığı 6-13 Kasım tarihleri arasında yapılan koronavirüs tedbirleri denetimlerinde 991 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracının trafikten men edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 16:58:00 -
991 toplu taşıma aracı trafikten men edildi

İçişleri Bakanlığı’nca valiliklere gönderilen Koronavirüs Salgını Denetimleri konulu genelge çerçevesinde il ve ilçelerde 6-13 Kasım tarihleri arasında toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, pazaryerleri ve kalabalık cadde, bulvar ve sokaklarda denetim gerçekleştirildi.

81 ilde 67 bin 689 şehirlerarası toplu ulaşım aracı, 152 bin 261 şehir içi toplu ulaşım aracı, 73 bin 847 ticari taksi, 12 bin 627 pazar yeri, 500 bin 863 kalabalık cadde, bulvar ve sokaklar üzerinde bulunan işyerleri kontrol edildi.

Tedbirlere uymayan 991 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı ile ticari taksi seferden men edildi. 36 bin 873 işyeri tedbirlere uymadığı için uyarıldı. 107 iş yeri faaliyetten men edildi, 40 bin 857 kişinin maske zorunluluğuna uymadığı, 389 kişinin ise HES kodu olmadan seyahat ettiği tespit edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
DEVA Partili ismin Ahmet Kekeç paylaşımı binlerce tepki aldı
Siyaset

DEVA Partili ismin Ahmet Kekeç paylaşımı binlerce tepki aldı

“Her partinin adamı” nâmıyla bilinen DEVA Partisi Kurucu Üyesi Ahmet Faruk Ünsal, değerli gazeteci Ahmet Kekeç’in vefat ettiği gün yaptığı p..
Avrupa ülkesinde büyük rezillik! Sarhoş hemşire ventilatör tüpüyle hastayı öldürdü
Dünya

Avrupa ülkesinde büyük rezillik! Sarhoş hemşire ventilatör tüpüyle hastayı öldürdü

Belçika'da bir hemşire, alkollüyken müdahale etmeye çalıştığı hastanın boğazına ventilatör borusu yerine ventilatör tüpünü sıkıştırarak önce..
Hadlerini iyice aştılar! Joe Biden'a küstah Türkiye çağrısı
Gündem

Hadlerini iyice aştılar! Joe Biden'a küstah Türkiye çağrısı

3 Kasım'da yapılan ABD seçimleri sonrası Donald Trump'ın ardından başkanlık koltuğuna oturacak olan Joe Biden'a bir grup Demokrat senatör Tü..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay