991 toplu taşıma aracı trafikten men edildi

İçişleri Bakanlığı’nca valiliklere gönderilen Koronavirüs Salgını Denetimleri konulu genelge çerçevesinde il ve ilçelerde 6-13 Kasım tarihleri arasında toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, pazaryerleri ve kalabalık cadde, bulvar ve sokaklarda denetim gerçekleştirildi.

81 ilde 67 bin 689 şehirlerarası toplu ulaşım aracı, 152 bin 261 şehir içi toplu ulaşım aracı, 73 bin 847 ticari taksi, 12 bin 627 pazar yeri, 500 bin 863 kalabalık cadde, bulvar ve sokaklar üzerinde bulunan işyerleri kontrol edildi.

Tedbirlere uymayan 991 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı ile ticari taksi seferden men edildi. 36 bin 873 işyeri tedbirlere uymadığı için uyarıldı. 107 iş yeri faaliyetten men edildi, 40 bin 857 kişinin maske zorunluluğuna uymadığı, 389 kişinin ise HES kodu olmadan seyahat ettiği tespit edildi.