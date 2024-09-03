990 milyon dolarlık İHA siparişi verdiler! Herkes ‘neler oluyor’ demeye başladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ordusu, AeroVironment ile Switchblade Kamikaze İHA transferi için değeri 990 milyon dolar olan sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sözleşme duyurusu Pentagon tarafından yapıldı ve açıklamada, ‘’Tankları, hafif zırhlı araçları ve diğer kara hedefini imha edebilen Switchblade sistemleri, ordumuza uzaktan komutalı kabiliyet sağlamak için tercih edildi.’’ ifadeleri yer aldı. Sözleşme kapsamında ABD Ordusu’na Switchblade 300 ve Switchblade 600 varyantlarının teslim edileceği aktarıldı.

Buna ek olarak sözleşmenin tavan miktarının belirsiz olduğu ve Switchblade Kamikaze İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemlerinin teslimatının birkaç ay içerisinde başlayacağı da Pentagon tarafından açıklanan bilgiler arasında yer aldı. Sözleşme kapsamında tüm teslimatların 5 yıl içerisinde tamamlanması beklenirken, ABD Kaynakları bu siparişle birlikte, ABD Ordusu’nun Kamikaze İHA ihtiyacının tamamen karşılandığının altını çizdi.

Ukrayna savaşında kendini kanıtlamış sistemlerden olan Switchblade Kamikaze İHA’ların, askeri personelin yeteneklerini hassas uçuş kontrolü, zırhlı araç ve tankların imha edilmesi gibi düşman hedeflerine karşı arttırması bekleniyor. Sözleşmenin imzalanmasının ardından Switchblade Kamikaze İHA sisteminin üreticisi AeroVironment’in yayınladığı açıklamada, ‘’Operasyonel üstünlüğü garanti eden ve askeri personelimizin güvenliğini artıran gelişmiş teknolojimizle, ABD Ordusu’nun misyonunu desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz.’’ ifadeleri dikkat çekti.

Switchblade 600, yüksek hassasiyetli optikler ve zırh delici savaş başlığıyla birlikte, yaklaşık 1 saatlik bir gezinme dayanıklılığına sahiptir. 40 kilometreden fazla menzile sahip olan Switchblade 600’ün ortalama ağırlığı ise 29 kilogram olarak bilinmektedir.

Switchblade 300 ise 230 kilometre maksimum menzile ve ortalama 30 dakikalık bir uçuş dayanıklılığına sahip olan bir Kamikaze İHA’dır. Saatte 161 kilometrelik bir hıza sahip olan Switchblade 300, yalnızca 3 kilogram ağırlığındadır.

Kaynak: SavunmaSanayiST