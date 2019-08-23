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97 yıl sonra aynı ruhla Dumlupınar’a çıkarma

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yüksek lisansını yaptığı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mezunları Derneği’nin daveti üzerine farkındalık oluşturmak amacıyla Dumlupınar’da 30 Ağustos’ta şafak vakti düzenlenecek anma törenlerine katılacak.

23 Ağustos 2019 Cuma 09:56
97 yıl sonra aynı ruhla Dumlupınar’a çıkarma

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yüksek lisansını yaptığı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mezunları Derneği’nin daveti üzerine farkındalık oluşturmak amacıyla Dumlupınar’da 30 Ağustos’ta şafak vakti düzenlenecek anma törenlerine katılacak.


Dumlupınar Üniversitesi Mezunları Derneği, 2022’de kutlanacak olan Dumlupınar Zaferi’nin 100’üncü yıldönümüne giden yolda farkındalık oluşturmak amacıyla bu yıldan başlayarak farklı bir projeyi hayata geçiyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Dumlupınar’da sabah ezanıyla birlikte hücum emrini verdiği saatlerde bundan tam 97 yıl önceki milli mücadele ruhu yeniden yaşatılacak. Katılımın geniş olmasını hedefleyen Dumlupınar Üniversitesi Mezunları Derneği Başkanı Mutlu Çınar, Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Taner Bilgin ile Anadolu Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Kayhan Yazıcı, ziyaret ettikleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı da şafak vakti yapılacak törene davet etti. Yüksek Lisansını Dumlupınar Üniversitesi’nde yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da törenlere katılacağının sözünü verdi.


Bursa’da 25 bine yakın Dumlupınar Üniversitesi mezunu olduğunu ve Bursa’dan 10 otobüsle törenlere katılım sağlayacaklarını dile getiren Mezunlar Derneği Başkanı Mutlu Çınar, ulaşım organizasyonuna verdikleri destek nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti. Çınar, “Mustafa Kemal Paşa’nın sabah ezanıyla birlikte hücum emrini verdiği saatlerde sabah namazının kılınması, katılımcılara askerlerin o günkü kumanyası olan yağlı buğday çorbası ve üzüm hoşafı ikramı ile o günkü ortamı yaşatmak istiyoruz. Alinur Başkanımız da Yüksek Lisansını Dumlupınar’da yaptığı için O’nu da aramızda görmek istedik” dedi.


Kütahya, Bursa ve Bilecik’in de milli mücadelenin yoğun olarak yaşandığı bir bölge olduğunu hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da “Bu törenlere katkı vermek benim için de ayrı bir onur ve şereftir. Önce Dumlupınar’daki törenlere ardından da Bursa’daki törenlere katılacağım. Milli mücadelenin 100’üncü yılına giderken şehitlerimizi daha iyi anlayabilmek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm ecdadı rahmetle yâd etme adına güzel bir organizasyon olacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 09:56
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