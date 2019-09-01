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95 yaşındaki Şahsenem ninenin köy aşkı

Ardahan’ın Posof ilçesine bağlı Yaylaaltı (Satlel) köyünden 1994 yılında ayrılan ve hasretine fazla dayanamadığı köyüne dönmeye karar veren 95 yaşındaki Şahsenem ninenin isteği oğulları tarafından yerine getirildi.

01 Eylül 2019 Pazar 10:04
95 yaşındaki Şahsenem ninenin köy aşkı

Ardahan’ın Posof ilçesine bağlı Yaylaaltı (Satlel) köyünden 1994 yılında ayrılan ve hasretine fazla dayanamadığı köyüne dönmeye karar veren 95 yaşındaki Şahsenem ninenin isteği oğulları tarafından yerine getirildi.


Üçü yurt dışında, ikisi de Bursa’da yaşayan beş oğlu olan 95 yaşındaki Şahsenem Kurtuluş’un eşi 1994 yılında vefat edince oğulları annelerini Bursa’ya götürdü. 25 yıl Bursa’da kalan Şahsenem nine, köyünü unutamadı. Yıllarca oğullarına köye dönmek için talepte bulunan Şahsenem nine sonunda isteğine ulaştı. Oğullarının ev yaparak köyüne getirdiği Şahsenem nine, yeniden köyünde olmanın mutluluğunu yaşıyor.


Posof ilçe merkezine 24 kilometre uzaklıktaki Yaylaaltı köyü önceden 90 hane iken, şimdi sadece üç ev kaldı. Yaz aylarında gelmek için tekrar dönüş yapanlar sayesinde ev sayısı sekize yükseldi.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 10:04
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