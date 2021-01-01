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Dünya 93 kadını katleden ABD’li seri katil öldü
Dünya

93 kadını katleden ABD’li seri katil öldü

ABD’de 93 kadını öldüren seri katil 80 yaşındaki Samuel Little hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 15:47:00 -
93 kadını katleden ABD’li seri katil öldü

BBC’nin haberine göre, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) “ABD tarihinde en fazla can alan seri katil” olarak nitelendirdiği 80 yaşındaki Samuel Little California’daki bir hastanede öldü.

Üç kadını öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan Little, cezaevindeyken, 1970 ila 2005 yıllarında 93 kadını öldürdüğünü itiraf etmişti. Yetkililer, Little’ın cinayetlere kaza süsü verdiğini, bazı cesetlerin hâla bulunamadığını açıklamıştı.

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