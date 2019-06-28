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93. Gazi Koşusu’nda start numarası kuraları çekildi

Bu yıl 93.

28 Haziran 2019 Cuma 11:33
93. Gazi Koşusu’nda start numarası kuraları çekildi

Bu yıl 93. kez düzenlenecek olan Gazi Koşusu’nun start numaraları kura çekimi gerçekleştirildi. 1 numaralı kulvarda The Last Romance isimli at çıkış yapacak.


Türk yarışçılığında ‘derbi’ olarak adlandırılan ve bu yıl 93.’sü düzenlenecek olan Gazi Koşusu’nda start kuraları çekildi. Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenen kura çekimine at sahipleri katılım gösterdi. Bu yıl 21 safkan ile koşulacak olan Gazi Koşusu’nda çekilen kuralar sonucu start numaraları şu şekilde sıralandı:


1- The Last Romance


2- Rampage


3- Jiminy cricket


4- Hürat


5- Scoutleo


6- Kuzey Kafkasyalı


7- Ghost Pasha


8- Alkandros


9- King of tatvan


10- Yeditepe


11- Perfect runner


12- Matbaacı


13- Haskaya


14- Long runner


15- Akgün


16- Always forth


17- Yamanlarbeyi


18- Artman


19- Angel of death


20- Agera


21- Fearless action

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:33
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