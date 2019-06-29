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93. Gazi Koşusu’nda heyecan yarın

Bu yıl 93.

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:37
93. Gazi Koşusu’nda heyecan yarın

Bu yıl 93. kez düzenlenecek, Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu yarın saat 17.15’te Veliefendi Hipodromu’nda koşulacak.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen ve Türk at yarışçılığının derbisi olarak gösterilen Gazi Koşusu yarın saat 17.15’te Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilecek. 93. kez yapılacak yarışa 19 erkek, 2’si dişi olmak üzere 21 tay katılacak. Hayatları boyunca Gazi Koşusu’nda bir kez boy gösterebilen atların, 3 yaşını da doldurmuş olması gerekiyor.



İlk İhsan Atçı, son Ahmet Çelik kazandı


1927 yılında gerçekleşen İlk Gazi Koşusu’nu Ali Muhiddin Hacıbekir’in sahibi olduğu Neriman adlı at jokeyi İhsan Atçı ile kazandı. Son yapılan koşuda sahibi Veysel Kahraman’ın olduğu ve Ahmet Çelik’in jokeyliğini yaptığı Hep Beraber adlı at birinci oldu. Gazi Koşusu’nda en iyi dereceyi ise 1996 yılında Özdemir Atman’ın sahibi olduğu Bold Pilot isimli safkan, 2.26.22’lik zamanıyla yaptı.



Üst üste en çok kazanan Ahmet Çelik


Bu senede yarışacak jokeylerden olan Ahmet Çelik, koşunun üst üste kazanma rekoruna sahip bulunuyor. Çelik, 89. Gazi Koşusu’nu ‘Renk’, 90. Gazi Koşusu’nu ‘Graystorm’ ve 91. Gazi Koşusu’nu ‘Piano Sonata‘ ve 92. Gazi Koşusu’nu ‘Hep Beraber’ adlı safkan ile üst üste 4 kez kazandı.



En fazla şampiyon Mümin Çılgın oldu


Gazi Koşusu’nda en fazla birinci olan jokey Mümin Çılgın 9 kez şampiyon oldu. Çılgın, ‘Helene De Troia’ (1960), ‘Apaçi’ (1965), ‘Nadas’ (1974), ‘Dr. Seferof’ (1979), ‘Dersim’ (1981), ‘Uğurtay’ (1985), ‘Hafız’ (1986), ‘Top Image’ (1988) ve ‘Abbas’(1991) safkan ile kürsünün en tepesinde yer aldı.



Dağıtılacak ödüller


Gazi Koşusu’nda birincilik ikramiyesi 1 milyon 650 bin TL olurken, ikinciye 660 bin TL ve üçüncüye 330 bin TL olarak toplamda ise 2 milyon 805 bin TL ikramiye ödenecek. Kazanacak safkanın sahibi; birincilik ikramiyesi, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi olmak üzere toplam 2 milyon 393 bin 835 TL ikramiye kazanacak. Koşuyu kazanan safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise 453 bin 750 TL’lik yetiştiricilik primi ile birlikte bu tutar 2 bin 847 bin 585 TL olacaktır.


93. Gazi Koşusu’nda yarışacak safkanlar ve jokeyler şöyle:


1- The Last Romance - Ahmet Çelik


2- Rampage - Patrick Cosgrave


3- Jiminy Cricket - Ayhan Kuruş


4- Hürat - Erhan Yavuz


5- Scoutleo - Gökhan Gökçe


6- Kuzey Kafkasyalı - Özcan Yıldırım


7- Ghost Pasha - İlker Soyad


8- Alkandros - Hışman Çizik


9- King of Tatvan - Fuat Çakar


10- Yeditepe - Müslüm Çelik


11- Perfect Runner - Barış Kurdu


12- Matbaacı - Mehmet Kaya


13- Haskaya - Nevzat Avcı


14- Long Runner - Halis Karataş


15- Akgün - Gökhan Kocakaya


16- Always Forth - Selim Kaya


17- Yamanlarbeyi - Mustafa Çiçek


18- Artman - Mertcan Çelik


19- Angel of Death - Akın Sözen


20- Agera - Sadettin Boyraz


21- Fearless Action - Tolga Yıldız

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 10:37
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