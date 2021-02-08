92 milyon aboneye farkındalık mesajı gönderilecek

Sayan, etkinlikler kapsamında yaklaşık 92 milyon aboneye SMS ve e-posta yoluyla ‘İnternet Arama motorları, Güvenli İnternet Hizmetiyle daha güvenli’ içeriğinin gönderimi gerçekleştirilerek farkındalık oluşturulacağını söyledi. Sayan, Güvenli İnternet Günü’yle siber zorbalıktan sosyal ağ kurmaya ve dijital kimliğe kadar pek çok çevrim içi sorunlar ile güncel endişelere vurgu yapılmasının hedeflendiğini dile getirdi. Sayan, Güvenli İnternet Hizmeti’nin ‘aile’ ve ‘çocuk’ olmak üzere 2 profil şeklinde sunulduğunu ifade etti. Söz konusu profiller sayesinde yasa dışı içerikler barındıran, zararlı yazılımlar ihtiva eden sitelerin filtrelendiğini vurguladı. Abonelerin online işlem merkezi, çağrı merkezi, mobil uygulama ve SMS kanalı üzerinden profil tercihlerini yapabildiklerine işaret eden Sayan, “Güvenli İnternet Hizmeti’ne geçişi kolaylaştırmak amacıyla bir adım daha atıldı. Kullanıcıların 2500 numarası üzerinden GSM operatörlerinde Güvenli İnternet Hizmeti’ni tercih edebilmeleri sağlandı. Bugüne kadar 92 milyon abone, güvenli internet hizmetini tercih etti” şeklinde konuştu.