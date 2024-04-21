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Sağlık 91 yaşındaki dede ameliyatla kanseri yendi
Sağlık

91 yaşındaki dede ameliyatla kanseri yendi

Yeniakit Publisher
2024-04-21 11:49:00 -
91 yaşındaki dede ameliyatla kanseri yendi

Erzurum’da 91 yaşında kalp piliyle yaşayan ve hastalıkları nedeniyle ailesinin ameliyata izin vermediği kolon kanseri İhsan Arslan, doktorun aileyi ikna edip ameliyata almasıyla ileri evre kanserden kurtuldu.

Erzurum Şehir Hastanesi Onkoloji Cerrahi Klinik Şefi Dr. Mehmet Hamdi Sakarya, “Hasta yakınları, babalarının 91 yaşında olması, kalp pili takılı olduğundan ameliyatı kaldıramayacağını öne sürerek bu işe sıcak bakmadı. İkna edip hastamızı ameliyata aldık” dedi. Kanseri atlatan İhsan Arslan’ın oğlu Abdurrahim Arslan da “Doktorumuz ameliyat önerdiğinde çok korktuk ve sıcak bakmadık çünkü babamız yaşlıydı ameliyatı kaldıramazdı. Hocamız bize kızdı ve ‘Senin baban benim babam, bu hastayı Allah’ın izniyle ameliyatla iyileştirip sağ salim evine göndereceğim’ diyerek bizi ikna etti” ifadesini kullandı.

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