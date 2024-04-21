91 yaşındaki dede ameliyatla kanseri yendi

Erzurum Şehir Hastanesi Onkoloji Cerrahi Klinik Şefi Dr. Mehmet Hamdi Sakarya, “Hasta yakınları, babalarının 91 yaşında olması, kalp pili takılı olduğundan ameliyatı kaldıramayacağını öne sürerek bu işe sıcak bakmadı. İkna edip hastamızı ameliyata aldık” dedi. Kanseri atlatan İhsan Arslan’ın oğlu Abdurrahim Arslan da “Doktorumuz ameliyat önerdiğinde çok korktuk ve sıcak bakmadık çünkü babamız yaşlıydı ameliyatı kaldıramazdı. Hocamız bize kızdı ve ‘Senin baban benim babam, bu hastayı Allah’ın izniyle ameliyatla iyileştirip sağ salim evine göndereceğim’ diyerek bizi ikna etti” ifadesini kullandı.