900 milyon kişi sandık başına gidiyor!

Hindistan Seçim Komisyonu 11 Nisan tarihinden itibaren ülkede yedi aşamalı genel seçime gidileceğini açıklarken, Başbakan Narendra Modi bu seçimlerde Pakistan'la yaşanan gerilimden fayda sağlayabilir.

Hindistan Seçim Komisyonu başkanı Sunil Arora dün başkent Yeni Delhi'de düzenlediği basın toplantısında, bir aydan uzun sürecek seçim sürecinde yaklaşık 900 milyon vatandaşın oy kullanabileceğini ve bunların 15 milyonunun 18 ila 19 yaşları arasında olduğunu söyledi.

Birkaç hafta öncesine kadar işsizlik konusu ve düşük üretici fiyatlarının Modi'nin popülaritesini olumsuz etkilediği görülüyordu. Ancak anketler Hindistan silahlı kuvvetlerinin geçen ay Pakistan silahlı kuvvetleri ile yaşadığı gerilimin ardından, iktidardaki Hindu-milliyetçi Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) net bir avantaja sahip olduğunu gösteriyor.

Son dört hafta içinde CVoter anket şirketi tarafından ülke çapında 50 bin kişinin katılımıyla yapılan ankete göre, Modi’nin iktidardaki ittifakı parlamentodaki 543 sandalyenin 241'ini alabilir, muhalefet ittifakı ise 141 sandalye alabilir.

Pakistan ile yaşanan son gerilimden önce Ocak ayında kamuoyuna açıklanan anketler, BJP ve müttefiklerinin seçimde en fazla oyu alan grup olacağını ancak çoğunluğu alamayacaklarını gösteriyordu.

Pakistan ile yaşanan gerilim

İki ülke arasındaki son gerilimi, Hindistan ve Pakistan'ın hak iddia ettiği Keşmir'in kuzey bölgesinde 14 Şubat'ta 40 Hintli paramiliter polisin öldüğü intihar saldırısı tetiklemişti. Pakistan merkezli bir militan grup saldırının sorumluluğunu üstlenirken, Hindistan, Pakistan hükümetini de suçlamış, Pakistan ise suçlamaları reddetmişti.

Bu saldırının ardından nükleer silahları bulunan iki ülkenin hava kuvvetleri karşı karşıya gelmişti. Bu gerilimde Hindistan'ın askeri müdahalesinin ne kadar etkili olduğunu dair soru işaretleri gündeme gelse Modi'ye verilen destekte artış gözlendi.

Kaynak: Reuters