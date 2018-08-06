900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da polisin düzenlediği operasyonda bir depoda 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.06 Ağustos 2018 Pazartesi 09:43
Bir ihbarı değerlendiren Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi, Güzelevler Mahallesi’ndeki bir depoya operasyon düzenledi. Ekipler, depodaki iki araçta 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Kaçak akaryakıtlara el konulurken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
İsmi açıklanmayan zanlı emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
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