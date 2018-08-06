900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Bir ihbarı değerlendiren Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi, Güzelevler Mahallesi’ndeki bir depoya operasyon düzenledi. Ekipler, depodaki iki araçta 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Kaçak akaryakıtlara el konulurken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İsmi açıklanmayan zanlı emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.