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90 yaşındaki adamdan 54 gündür haber yok

Çeşme'de kızının evinden alışveriş yapmak için çıkan demans hastası 90 yaşındaki Hasan Basri Bubur’dan, 54 gündür haber alınamıyor.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 19:10
90 yaşındaki adamdan 54 gündür haber yok

İzmir'in Çeşme ilçesinde, kızının evinden alışveriş yapmak için çıkan demans hastası Hasan Basri Bubur’dan (90), 54 gündür haber alınamıyor. İzmir’de yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamayınca ekipler arama çalışmalarını tüm yurda yaydı.

Olay, 11 Mayıs 2019 tarihinde Çeşme ilçesinde meydana geldi. 90 yaşındaki Hasan Basri Bubur, Ramazan ayında iftar öncesi 'market alışverişi yapacağım' diyerek yanında kimliği olmadan Germiyan Mahallesi Bahçelievler Sitesindeki kızı Peyman Bubur Baran'ın evinden çıktı. 3 çocuk babası, emekli Hasan Basri Bubur, bir daha eve dönmedi. Meraklanan yakınları Bubur'u ararken, jandarmaya da haber verdiler. Arama çalışması başlatan jandarma ekiplerine, AFAD ve AKUT ekipleri de destek verdi. Bubur'un gidebileceği yerler araştırılırken, AFAD bünyesindeki kokuya duyarlı köpekler de arama çalışmalarında kullanıldı. Arama çalışmaları sırasında sitenin üstündeki ana yola kadar koku alan köpekler, daha sonra tepki vermeyince Bubur'un bu noktadan sonra ulaşım aracına binmiş olabileceği değerlendirildi. Ailesinin Müge Anlı’ya başvurarak yardım istemesinin ardından gazete ilanları ve broşürlerle yaptıkları duyurular da sonuç vermedi. Jandarma ve polis, tüm aramalarına karşın Hasan Basri Bubur’a 54 gündür ulaşamadı.

Geçen 54 günde, İzmir’de yapılan arama çalışmalarından sonuç çıkmaması üzerine ekipler arama çalışmalarını 81 il genelinde başlattı. Bubur'un ailesi, gri pantolon ve siyah montla evden çıkan yaşlı adamı görenlerin güvenlik güçlerine haber vermesini istedi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 19:10
  1. İzmir
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