90 firari için düğmeye basıldı! Şafak vakti operasyon
Adana’da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 90 firari hükümlünün yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Yaklaşık 500 polisin katıldığı operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.
Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, para cezalarını yatırmayan ve aranası olan 90 kişinin adresini yapılan çalışmalar neticesinde belirledi. Savcılığın talimatı üzerine ekipler, 90 firarinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi.
500 polisin görev aldığı operasyonda evlere eş zamanlı baskın yapan ekipler, çok sayıda firariyi yakaladı. Yakalanan firariler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.