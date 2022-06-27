90 bin camide Yaz Kur’an Kursu seferberliği

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Geleceğin Ömer’leri, Bilal’leri ve Fatih’lerine kapılarını açan Yaz Kur’an Kurslarına kaydolan minikler bugün Bismillah diyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından koordine edilen Yaz Kur’an Kursları bugün 90 bini aşkın cami ile uygun mekanlarda faaliyete başlıyor. 4-22 yaş grubu arasındaki çocuk ve gençlerin katılacağı kurslar, “Yaz Kur’an Kursu” ve “Yatılı Kur’an Kursu” olarak iki program olarak gerçekleştirilecek.

Dolu dolu 60 gün

Kurslarda çocuklar Kur’an-ı Kerim’i meali ile birlikte okuma alışkanlığı kazanacak, dini yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için gerekli dua ve sureleri ezberleyecek, itikat, ibadet, ahlak ve siyer derslerinden oluşan temel dini bilgiler eğitimi alacak. 8 hafta sürecek Yaz Kur’an Kursları 26 Ağustos’a kadar devam edecek.

Sayıları milyonu aşıyor

81 şehrin tamamında gerçekleştirilen Yaz Kur’an Kurslarına katılım, geçtiğimiz yıl koronavirüs salgınına yönelik tedbirler altında düzenlenmesine rağmen 2 milyona yaklaşmıştı. 2021 yılında 1 milyon 32 bin 615’i erkek, 874 bini kız olmak üzere toplam 1 milyon 906 bin 615 öğrenci, Kur’an Kurslarında öğrenim görmüştü.