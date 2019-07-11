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90 bin camide 90 bin hatim

FETÖ’nün kanlı 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümüne sayılı günler kala, Diyanet İşleri Başkanlığı bir dizi etkinliğe hazırlanıyor. Buna göre, Diyanet öncülüğünde“Şehitlerimiz İçin Kur’an Okuyoruz” kampanyası başlatılarak 15 Temmuz’a kadar ülke genelindeki yaklaşık 90 bin cami ve Kur’an kursunda en az bir Kur’an hatmi indirilecek.

11 Temmuz 2019 Perşembe 09:50
90 bin camide 90 bin hatim

Diyanet İşleri Başkanlığınca "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla ülke genelinde düzenlenecek programlara ilişkin genelge yayımlandı. Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde "Şehitlerimiz İçin Kur'an Okuyoruz" kampanyası başlatılacak. Bu kapsamda 15 Temmuz'a kadar her cami ve Kur'an kursunda en az bir Kur'an hatmi okunacak. 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü öğle namazı öncesi tüm il ve ilçe merkez camilerinde, tüm şehitlerin ruhlarına ithafen "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" programları yapılacak. Diğer cami ve mescitlerde ise şehitlerin ruhlarına ithafen Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak.

90 bin camide sela okunacak

15 Temmuz Pazartesi gününü 16 Temmuz Salı gününe bağlayan gece saat 00.13'te Türkiye'deki 90 bin caminin tümünde eş zamanlı olarak selalar okunacak. Ayrıca merkez ve 15 Temmuz etkinliklerinin yapıldığı bölgelerdeki camiler sabah namazına kadar açık tutulacak, minarelerin ışıkları yakılacak. Müftüler başkanlığındaki heyetlerce şehitlikler, şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilecek. Tüm illerde, temmuz ayı içinde "15 Temmuz Ruhu" başlıklı konferanslar düzenlenecek. Hafta boyunca vaazlarda ve yerel medya organlarında şehitlik, milli irade ve dini değerlere sahip çıkmanın önemi anlatılacak. Söz konusu etkinliklerle 15 Temmuz ruhunun, birlik ve beraberlik şuurunun, din istismarına karşı farkındalığın artırılması, gençler ve çocuklar başta olmak üzere millet nezdinde ortak bir bilince dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Konferanslar düzenlenecek

Din görevlilerinin öncülüğünde Yaz Kur'an Kursu öğrenci ve velilerinin katılımıyla vatan sevgisi, milli birlik ve beraberlik konulu etkinlikler yapılacak. Bu kapsamda il ve ilçe gençlik koordinatörleri tarafından Yaz Kur'an Kursu öğrencileri arasında "15 Temmuz Kardeşlik Etkinliği" düzenlenecek. Programlarda Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Vatanım Her Şeyim" adlı çocuk kitabı ücretsiz olarak dağıtılacak. Din istismarı ile mücadele etmek ve bu konuda toplumu Kur'an ve sünnete dayalı sahih dini bilgi ile aydınlatmak amacıyla 81 il ve 132 ilçe olmak üzere 213 noktada "15 Temmuz ve Din İstismarı" konulu konferanslar düzenlenecek. 3 Temmuz'da başlayan konferanslar 19 Temmuz'a kadar sürecek. İl müftülükleri tarafından bu konferanslarda "Din İstismarı" başlıklı kitap dağıtılacak. Türkiye genelinde Diyanet Gençlik Merkezlerinde gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecek. Gençlik Koordinatörleri tarafından bu merkezlerde, gençlere konu ile ilgili hazırlanan kısa film çalışması izlettirilecek, "Fetö: Din İstismarının Arkasına Gizlenen Terör Örgütü" başlıklı sunum yapılacak. Cezaevi vaizleri marifetiyle ceza infaz kurumları ve geçici barınma merkezlerinde tema çerçevesinde konferanslar düzenlenecek. Toplantılarda müftüler, şehitlerin ruhlarına ithafen dua edecek.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 09:50
  1. Diyanet İşleri Başkanlığı
  2. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  3. Kur'an kursu
  4. Kur'an hatmi
  5. öğle namazı
  6. Kur'an-ı Kerim Ziyafeti
  7. Kur'an-ı Kerim tilaveti
  8. Kur'an-ı Kerim
  9. sela
  10. sabah namazı
  11. Din görevlileri
  12. Yaz Kur'an Kursu
  13. vatan sevgisi
  14. milli birlik ve beraberlik
  15. Vatanım Her Şeyim
  16. Din istismarı
  17. Kur'an ve sünnet
  18. 15 Temmuz ve Din İstismarı
  19. Diyanet Gençlik Merkezleri
  20. Fetö: Din İstismarının Arkasına Gizlenen Terör Örgütü
  21. Cezaevi vaizleri
  22. ceza infaz kurumları

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