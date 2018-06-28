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9 yıldızlı diktatör

Erdoğan ve AK Parti’ye karşı girdiği 9’uncu seçimden de hezimetle ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuğuna yapışarak istifa çağrılarına karşı kapıları kapatması, diktatörlüğünün pekiştirilmesi olarak yorumlandı.

28 Haziran 2018 Perşembe 10:57
9 yıldızlı diktatör

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye karşı girdiği 9’uncu seçimden de hezimetle ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuğuna yapışarak istifa çağrılarına karşı kapıları kapatması, diktatörlüğünün pekiştirilmesi olarak yorumlandı. Pişkin bir şekilde seçimin kaybedeninin AK Parti olduğunu savunan, diktatörlük iftirası attığı Erdoğan’ı tebrik etmeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu’na siyasilerden sert tepki geldi.

İNCE’Yİ BİLE KABULLENMEDİ

Akit’e konuşan AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, şunları dile getirdi: “Kılıçdaroğlu fırıldaktır, yalancıdır ve yavru diktatördür. En önemlisi de tipik CHP zihniyetinin ürünüdür. Kasetle göreve gelen adamdan başka bir yaklaşım beklenemez. Tüm kötülüklerin anası bir parti olan CHP hiçbir zaman bu milletin hissiyatıyla ve siyasetini anlamamıştır. Erdoğan’a diktatör diyor... Kulağına üflenenin doğrultusunda yürümeyi kendince bir hizmet olarak görüyor. O yaklaşımın onuru da ancak böyle bir şey olur. Gayri ciddi bir kişilik olan ve sadece içki masasında muhabbet edilecek bir adam olan Muharrem İnce’yi bile kabul edecek vaziyette değil.”

PKK’NIN GÜBRELEYİCİSİ

Türkiye’nin en büyük derdinin CHP olduğuna dikkat çeken Çamlı, şöyle devam etti: “CHP’nin olduğu yerde PKK ve FETÖ ikinci plandadır. PKK, FETÖ ve diğer terör örgütlerinin hamisi, besleyicisi, büyütücüsü, gübreleyicisi, bakıcısı CHP’dir. Son birkaç seçimde bunu görmüştük, 24 Haziran’daki son seçimde ise ayan beyan bunu net olarak gözlemledik. Terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP’ye, FETÖ’ye verdikleri destek zaten malum.”

KLASİK MUHALEFET SENDROMU

CHP eski Tunceli Milletvekili Sinan Yerlikaya, ise şu değerlendirmede bulundu: “Seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan da partisi de başarılıdır. İttifakın getirdiği bir sonuç olarak MHP’ye oy veren AK Partilililer oldu ve buna rağmen CHP’ye yüzde 20 fark attı AK Parti. Kılıçdaroğlu’nun söylemi klasik muhalefet sendromudur. CHP böyle olmamalıdır. Bir defa CHP’nin genel başkanı, bu başarısından dolayı Sayın Erdoğan’ı tebrik etmelidir.”

ONA DÜŞEN ÇEKİP GİTMEKTİR

Yerlikaya şöyle devam etti: “Diktatörün nasıl başa geleceği bellidir. Sayın Erdoğan demokratik bir usulle ve dört dörtlük yapılan seçimle göreve gelmiş bir siyasetçidir. Kılıçdaroğlu’nun tutumuyla birlikte Türkiye’deki muhalefet ihtiyacı bir kez daha belirginleşmiştir. İktidarın yanlışlarında muhalefetin öngörüleriyle düzeltmeler yapılır. Ama ülkemizde böyle bir anamuhalefet yok ne yazık ki. CHP’nin hali üzüntü vericidir. Bu nedir, neyin öfkesidir? Sen almışsın yüzde 22 oy. Ben iddia ediyorum İnce aday olmasaydı CHP yüzde 18’den yukarı oy alamazdı. Kemal Bey’e düşen başarısız aramak değil, çekip gitmektir.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 10:57
  1. CHP eski Tunceli Milletvekili
  2. Sinan Yerlikaya
  3. Hdp
  4. FETÖ

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