9 yavru köpeği çuvala koyup ölüme terk ettiler
Konya-Aksaray yolunun 70'inci kilometresinde bulunan kum ocakları civarında çuvala konularak ölüme terk edilmiş 9 yavru köpek bulundu.17 Mart 2019 Pazar 20:31
Konya'da çuval içerisine konularak ölüme terk edilmiş 9 yavru köpek bulundu.
Konya-Aksaray yolunun 70'inci kilometresinde bulunan kum ocakları civarında çuvaldan köpek havlaması duyan sürücü, aracını durdurdu. Çuvalı açan sürücü, içerisinde 9 yavru köpek buldu. Köpekleri çuvalın içerisinden çıkartan şoför, durumu Konya Mevlana Doğayı ve Hayvanları Sevenler Derneği'ne bildirdi. Köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yavruları sahiplenecek hayvanseverlerin arandığı belirtildi.
YORUM YAZ