9 yaşındaki Esmanur koronavirüse yenik düştü

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönlendirme biriminde çalışan Gafur Kartal'ın 9 yaşındaki kızı Esmanur Kartal, geçtiğimiz ay rahatsızlanması nedeniyle babasının çalıştığı hastaneye kaldırılmıştı.

Bağışıklık sistemi doğuştan zayıf olan Esmanur'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca 10 gün yoğun bakımda tedavialınmıştı. Esmanur'un 13 Eylül'de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadığı ortaya çıktı. Esmanur gözyaşları içinde toprağa verildi.

Tüm uzmanlar koronavirüsü çocukların daha çabuk atlattığını ancak kronik sorunu olan çocukların dikkatli olması konusunda uyarıyor.