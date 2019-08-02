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’9. Taş Heykel Kolonisi’ sanatseverlerden tam not aldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Nihat Kömürcüoğlu Kültür Sanat Turizm ve Tanıtım Vakfı işbirliği ile bu yıl 9.

02 Ağustos 2019 Cuma 12:31
’9. Taş Heykel Kolonisi’ sanatseverlerden tam not aldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Nihat Kömürcüoğlu Kültür Sanat Turizm ve Tanıtım Vakfı işbirliği ile bu yıl 9.’uncusu düzenlenen ’Taş Heykel Kolonisi’ sona erdi.


Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Nihat Kömürcüoğlu Kültür Sanat Turizm ve Tanıtım Vakfınca düzenlenen Kömürcüoğlu Taş Heykel Kolonisi kapanış programı Kömürcüoğlu Mermer’de yapıldı. Birbirinden güzel eserlerin görücüye çıktığı koloni, sanatseverler tarafından tam not aldı.


Nihat Kömürcüoğlu Kültür Sanat Turizm ve Tanıtım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kömürcüoğlu, 2011 yılında başladıkları bu çalışmanın bu derece güzel olacağını tahmin etmediklerini belirterek, “Her geçen gün buradaki heyecanımız arttı ve bugünlere geldik. Bu yıl bir değişiklik yaptık. Sadece Türkiye üniversitelerinden yeni mezun olan heykeltıraşlarımıza olanak sağlamak istedik ve 6 sanatçımızla bu kolonimizi bitirdik. 2014 yılından beri kolonimize destek veren Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Başkanımız Osman Zolan Bey’in katkıları nedeniyle çok teşekkür ederim" diye konuştu.



“Sanatla ve kültürle iç içe olan bir şehre giden bu yolda yürümek gerekir”


Sanatın gelişimi adına başlatılan bu çalışmaya yoğun bir şekilde destek verdiklerini ifade eden Başkan Osman Zolan, "Bu işin kahramanı Nihat Kömürcüoğlu beydir. Bu sevdayla yola çıkanların önünü açıp, yanında olmak ve sahip çıkmak gerekir. Sanatla ve kültürle iç içe olan bir şehre giden bu yolda yürümek gerekir. Büyükşehir Belediyesi olarak bunu gerçekleştirmeye çalıştık. Şükürler olsun, birçok güzellikler ortaya çıktı. Sanat alanında da birlikte artılar kazandırmaya devam edeceğiz. Heykeltraş kardeşlerimizi de yaptıkları eserler nedeniyle tebrik ediyorum, yolları açık olsun, başarılar diliyorum” diye konuştu.



"Denizli’nin özelliği, güzelliği ve farkıdır"


9 yıldır devam eden bu organizasyonun uzun yıllar boyu devam etmesi dilediğinde bulunan Vali Karahan, "Genç sanatçı kardeşlerimizin ortaya koyduğu eserlerle daha da zenginleşen ve güzelleşen kolonideyiz. Nihat Bey’in özel gayreti ve sevdası ile bugünlere geldik. Büyükşehir Belediyemiz yoğun bir şekilde destek veriyor ama sanatseverlerin, iş ve ticaret dünyasının da el atması gerekiyor. Türkiye’de bu konuda başka bir şehir var mıdır bilmiyorum ama bu koloni Denizli’nin özelliği, güzelliği ve farkıdır. Emek verenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.


Konuşmanın ardından protokol, koloniye katılan sanatçılara plaketlerini takdim etti. 6 heykeltıraşın bir ay boyunca yaptığı eserlerin incelenmesiyle program sona erdi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:31
  1. sanat
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