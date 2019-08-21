9. sınıflar okula ne zaman başlayacak MEB okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılıyor 2019 MEB okullar ne zaman açılıyor eylül 2019. Okulların ne zaman açılacağını merak eden öğrenci ve veliler Milli Eğitim Bakanlığının 2019-2020 eğitim öğretim takvimini araştırmaya devam ediyor. MEB okulların ne zaman açılacağına ilişkin yaptığı açıklamada öğrenci ve velilerin merakını giderecek bilgiler verildi. Peki okullar ne zaman açılacak? 9. sınıflar okula ne zaman başlayacak? 1. Sınıflar okula ne zaman başlayacak? 8. Sınıflar okula ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? Yarıyıl tatili ne zaman? Ara tatiller ne zaman MEB? Okullar bu yıl normal öğrenciler için 9 Eylül tarihinde başlayacak ve yeni sisteme göre 18 Eylül tarihine kadar devam edecek. Öğrenciler, 18-22 Kasım tarihinde bir haftalık ara tatil yapacak.

9. sınıflar okula ne zaman başlıyor sorusu Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi takvimi aracılığıyla gündeme geldi. Peki, 9. sınıflar okula ne zaman başlıyor? İşte, uyum haftasına dahil olacak olan öğrenciler hakkında detaylı bilgiler. 9. sınıf öğrencileri, ilkokul birinci sınıf, okul öncesi, imamhatip ortaokullarının 5'nci sınıf öğrencileri ve hazırlık sınıfı öğrencileri, yeni girdikleri ortama kısa sürede uyum sağlamaları açısından 5-6 Eylül tarihlerinde uyum eğitimi için okulda hazır bulunacak. Okullar bu yıl normal öğrenciler için 9 Eylül tarihinde başlayacak ve yeni sisteme göre 18 Eylül tarihine kadar devam edecek. Öğrenciler, 18-22 Kasım tarihinde bir haftalık ara tatil yapacak. 25 Kasım tarihinde devam edecek olan dönem, 20 Ocak tarihinde yarı yıl tatili ile sona erecek. Yarıyıl tatili, 20-31 Ocak tarih aralığında gerçekleşecek. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.