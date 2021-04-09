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Sağlık 9 Nisan koronavirüs tablosu belli oldu! Vaka sayısı 55 bini geçti!
Sağlık

9 Nisan koronavirüs tablosu belli oldu! Vaka sayısı 55 bini geçti!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 9 Nisan koronavirüs tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte 55 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 20:31:00 - 2021-04-09 20:58:07
9 Nisan koronavirüs tablosu belli oldu! Vaka sayısı 55 bini geçti!

Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti.

9 Nisan koronavirüs tablosu

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 408 oldu.

Toplam vaka sayısı 3 milyon 745 bin 657 oldu

Son 24 saatte 35 bin 786 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 268 bin 678'e yükseldi. Toplam test sayısı 40 milyon 994 bin 845'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 745 bin 657, vefat sayısı 33 bin 454, ağır hasta sayısı 2 bin 658 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

 

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Yorumlar

Karamanlı

Maşallah Barekallah
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Bay ali

Yaşasın lebeleb kongrelerrr
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