9 Mart 1971: Cuntacı Subayların Yarım Kalan Darbe Girişimi

1965 yılında Dönemin Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay’ın direnmesi üzerine AP iktidarını deviremeyen generaller, 1968 yılından itibaren hükümeti devirmek için yeni oluşumlar içine girdiler. Bunların başında ‘9 Mart Cuntası’ geliyordu.

Tevfik Çavdar’ın naklettiğine göre;“Darbeciler 9 Mart gecesi bu işi bitirmek üzere bütün planlarını yapmışlardı. Silahlı militanlar ve genç subaylar evlere dağıtılmış bir vaziyette Emniyet Müdürlüklerini basmak, bankaları ve kuyumcuları soymak üzere haber bekliyorlardı.” (Çavdar,2000:204)

Her şey bu minvalde devam ederken Ankara Gazi Çiftliği’ndeki Marmara Köşkü’nde gece saat 21:00’de başlayıp sabah 05:00’e kadar süren bir toplantı yapıldı. MİT Müsteşarı, Başbakan ve Kuvvet Komutanlarının katıldığı bu toplantıda garip bir diyalog yaşandı. MİT Müsteşarı General Fuat Doğu, ülkede bazı cunta girişimleri olduğunu, bazı kuvvet komutanlarının da bu oluşum içinde olduğunu ifade etmişti.

Bu sözden alınan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhsin Batur, “Mesela kim var bu cuntanın içinde Kuvvet Komutanı olarak?’ diye sorunca MİT Müsteşarı Fuat Doğu ‘Mesela siz” demişti.(Arcayürek,1985:332)

Çünkü “MİT 9 Mart’ta darbe yapmayı planlayan bu ekibi içlerine sızdırdığı Korgeneral Atıf Erçıkan aracılığıyla takip ettiriyordu.” (Mısıroğlu,1995:187)

Kurmay Yarbay Talat Turhan o gün yapılan darbe hazırlıklarını “9 Mart’ta Silahlı Kuvvetlere mensup 50 yüksek rütbeli subay darbe kararı aldılar şeklinde itiraf ediyor, kendisinin Gürler, Batur ve Kayacan’a bağlı gruptan olduğunu ifade ediyordu.” (Turhan,1986:346)





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