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Gündem 9 kişinin öldüğü feci kazanın ardından kahreden detay!
Gündem

9 kişinin öldüğü feci kazanın ardından kahreden detay!

Yeniakit Publisher
2024-08-09 18:44:00 -
9 kişinin öldüğü feci kazanın ardından kahreden detay!

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 27 kişinin yaralandığı feci otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları cenazeleri almak üzere Ankara'ya geldi.

Polatlı’daki katliam gibi kazanın ardından kahreden bir detay çıktı...

Meydana gelen kaza sonucunda otobüs adeta ikiye ayrılmış, 9 vatandaş hayatını kaybederken 27 kişi ise yaralanmıştı.

Kazada hayatını kaybeden yakınlarının ölüm haberini alan vatandaşlar, Ankara’nın Keçiören ilçesindeki Adli Tıp Merkezi’nin önüne geldi.

AĞIT YAKTILAR

Bazı vatandaşlar, aldıkları haber dolayısıyla merkezin önünde fenalık geçirdi, baygınlık yaşadı. Göz yaşlarına boğulan kadınlar ise ağıt yaktı.

"BİR AY SONRA DÜĞÜNLERİ VARDI"

Kazada ablası Fevzile Baydar’ı ve yeğeni Şuna Yaşar’ı kaybeden İsmail Bayram, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, vefat haberini internet üzerinden aldıklarını belirtti. Ablasının kızı Yaşar ile beraber öldüğünü ve geride bir kızı ile bir oğlunu bıraktığını ifade eden Baydar, “Kızı nişanlıydı bir ay sonra düğünleri vardı. Damatta perişan haberi alır almaz yolda geliyor” dedi.
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YAKINLARININ ÖLÜMÜNE KAZA ESNASINDA ŞAHİT OLDU

Yengesi ve dayısının kızını kaybeden bir vatandaş ise açıklamasında, “Ben kendim olay esnasında oradaydım. Otobüsün arkasında arabamla seyahat ederken denk geldim. Ağrı arabası olduğu için bekledim yolda. Sonra vefat haberini duydum. Acı hepimizin acısı. Türkiye’nin acısı” ifadelerini kullandı.

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