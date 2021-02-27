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Aktüel 9 kişilik araçtan bakın kaç kişi çıktı
Aktüel

9 kişilik araçtan bakın kaç kişi çıktı

Adana’da 9 kişilik araçtan 18 kişi çıkması polisi bile şaşkına çevirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 19:42:00 -
9 kişilik araçtan bakın kaç kişi çıktı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda rutin olarak devriye gezen, Adana Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Suriyeli Mustafa Ubeyyan yönetimindeki 31 MA 6064 plakalı kapalı kasa kamyonetten şüphelendi.

Polisin durduğu 9 kişi kapasiteli aracın ön kısmında şoförle birlikte 3, arka kısmında da koltukların sökülerek 3'ü kadın 15 olmak üzere toplam 18 kişi çıktı. Yapılan incelemede Ubeyyan'ın, ehliyetinin olmadığı da tespit edildi. Hatay ile Mersin arasında ‘korsan taşımacılık' yaptığı ortaya çıkan araç, 15 gün süreyle trafikten men edildi.

‘Balık istifi yolculuğa da ceza yağdı. Mustafa Ubeyyan ile kamyonette bulunan 17 Suriyeliye ‘maske takmamak' ve ‘sosyal mesafeyi ihlal' gibi kusurlarından dolayı toplam 7 bin 638 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

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