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Yaşam 9 katlı bina halatla çekildi! O anlar böyle kaydedildi
Yaşam

9 katlı bina halatla çekildi! O anlar böyle kaydedildi

Yeniakit Publisher
2023-10-19 09:48:00 -

Antakya'da bulunan hasarlı bira halatlarla çekilerek yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Enkazın büyük bir bölümünün kaldırıldığı Antakya’da binalar; dinamit ve iş makinesiyle yıkılıyor. İlçe merkezi 75. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan 9 katlı bir bina da iş makinesiyle, halat bağlanarak yıkıldı. Kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir sorun yaşanmadı. Yıkım anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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