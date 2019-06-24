9 ilde FETÖ'ye büyük darbe! Hepsi yakalandı

Ağrı merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 infaz koruma memuru ile bir öğretmenin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli yakalandı. Öte yandan Balıkesir'de, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında eski polis ile eşi gözaltına alındı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürütenler tarafından kullanılan operasyonel hatlarla iletişim kurduğu ve haklarında örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğüne dair ifade ve teşhisler bulunduğu tespit edilen ve halen görevde bulunan 4 infaz koruma memuru, bir öğretmenin yanı sıra 3 sivil hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar üzerine harekete geçen Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ağrı merkezli olarak bu kentin yanı sıra İstanbul, Bursa, Samsun, Malatya, Şanlıurfa, Mardin, Bitlis ve Muş'ta belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda söz konusu 8 zanlı gözaltına alındı.

FETÖ şüphelisi eski polis ve eşi yakalandı

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bigadiç Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle polis memurluğundan ihraç edilen İ.K. ile örgüte destek veren kurumlarda çalışan eşi öğretmen S.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir'de yaşadıkları evde gözaltına alınan bu kişilerden S.K'nin, FETÖ'ye ait kapatılan Bank Asya'da hesabının da bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerle ilgili ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.