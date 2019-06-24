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9 ilde FETÖ'ye büyük darbe! Hepsi yakalandı

Ağrı merkezli 9 ilde FETÖ operasyonunda, aralarında 4 infazkoruma memuru ve bir öğretmenin de bulunduğu 8 zanlı gözaltına alındı

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:45
9 ilde FETÖ'ye büyük darbe! Hepsi yakalandı

Ağrı merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 infaz koruma memuru ile  bir öğretmenin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli yakalandı. Öte yandan Balıkesir'de, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında eski polis ile eşi gözaltına alındı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt  içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürütenler tarafından kullanılan operasyonel  hatlarla iletişim kurduğu ve haklarında örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğüne  dair ifade ve teşhisler bulunduğu tespit edilen ve halen görevde bulunan 4 infaz  koruma memuru, bir öğretmenin yanı sıra 3 sivil hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar üzerine harekete geçen Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve  Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ağrı merkezli olarak bu kentin yanı sıra İstanbul, Bursa, Samsun, Malatya, Şanlıurfa, Mardin, Bitlis ve Muş'ta belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda söz konusu 8 zanlı gözaltına alındı.

FETÖ şüphelisi eski polis ve eşi yakalandı    

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bigadiç Cumhuriyet  Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, FETÖ ile iltisaklı olduğu  gerekçesiyle polis memurluğundan ihraç edilen İ.K. ile örgüte destek veren  kurumlarda çalışan eşi öğretmen S.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir'de  yaşadıkları evde gözaltına alınan bu kişilerden S.K'nin, FETÖ'ye ait kapatılan Bank Asya'da hesabının da bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerle ilgili ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 12:45
  1. Şanlıurfa
  2. Samsun
  3. Muş
  4. Mardin
  5. Malatya
  6. İstanbul
  7. Bursa
  8. Bitlis
  9. Balıkesir
  10. Ağrı
  11. FETÖ operasyonları
  12. eş zamanlı operasyonlar
  13. gözaltılar var
  14. Terörle Mücadele

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