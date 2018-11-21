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9 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Kırıkkale merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:19
9 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Kırıkkale merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı olan 11 kişiden 7'si gözaltına alındı. 

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, dün FETÖ/PDY'ye yönelik Kırıkkale merkezli Balıkesir, Şırnak, Ankara, Muğla, Bursa, Bitlis, Edirne ve Kars'ta operasyon başlatıldı. 10 asker ile askerlikten ihraç edilen 1 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 6'sının üsteğmen, 4'ünün astsubay olduğu belirtildi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, 11 kişiden 7'si yakalanıp, gözaltına alındı. Gözaltındakilerin A.Y., Ö.F.S., İ.Ö., Y.Y., M.K., Y.E.E. ve S.Ö. olduğu öğrenildi. Z.E., E.K., C.İ. ve A.S.'nin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. 

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 14:19
  1. Şırnak
  2. Kırıkkale
  3. Muğla
  4. Kars
  5. Edirne
  6. Bursa
  7. Bitlis
  8. Balıkesir
  9. Ankara
  10. 9 ilde FETÖ operasyonu
  11. fetö operasyonu
  12. Terörle Mücadele
  13. Gözaltılar var

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