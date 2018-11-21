9 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Kırıkkale merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı olan 11 kişiden 7'si gözaltına alındı.



Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, dün FETÖ/PDY'ye yönelik Kırıkkale merkezli Balıkesir, Şırnak, Ankara, Muğla, Bursa, Bitlis, Edirne ve Kars'ta operasyon başlatıldı. 10 asker ile askerlikten ihraç edilen 1 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 6'sının üsteğmen, 4'ünün astsubay olduğu belirtildi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, 11 kişiden 7'si yakalanıp, gözaltına alındı. Gözaltındakilerin A.Y., Ö.F.S., İ.Ö., Y.Y., M.K., Y.E.E. ve S.Ö. olduğu öğrenildi. Z.E., E.K., C.İ. ve A.S.'nin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.