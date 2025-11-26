  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Seyahat 9 dolara yurt dışı seyahati: Ajet’ten sudan ucuza uçak bileti
Seyahat

9 dolara yurt dışı seyahati: Ajet’ten sudan ucuza uçak bileti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
9 dolara yurt dışı seyahati: Ajet’ten sudan ucuza uçak bileti

Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi AJet, yurt dışı hatlarında geçerli indirimli bilet kampanyası ile kışı karşılıyor. Kampanya ile tüm yurt dışı hatlarda biletler 9 dolardan/ eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya, Orta Asya’dan Arap Yarımadası’na kadar 34 ülkede 60 noktaya seferleri olan AJet, tüm yurt dışı hatlarında seyahat imkanı sunuyor. İndirimli biletler, 26 Kasım 2025 tarihinde saat 11:00’den 28 Kasım 2025 saat 23:59’a kadar satışta olacak. 9 dolardan/eurodan başlayan indirimli biletler, 10 Ocak – 12 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Kampanya ile 80 bin koltuk satışa sunulacak. 

BİLET ÇEŞİTLERİNE KAMPANYA FIRSATI 

Kampanya kapsamında ‘Basic’ biletler, 9 dolardan/eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıkarken diğer bilet çeşitlerinde de indirim yapıldı. İndirimli ‘Basic’ biletler, ek olarak; 9 dolardan başlayan fiyatlarla ‘Ecojet’e, 29 dolardan başlayan fiyatlarla ‘Flex’e, 39 dolardan başlayan fiyatlarla ise ‘Premium’ bilete yükseltilebilecek. Biletler; AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili acentelerden alınabilecek.

AJet büyümeye devam ediyor! Yeni uçaklar filoya katıldı
AJet büyümeye devam ediyor! Yeni uçaklar filoya katıldı

Ekonomi

AJet büyümeye devam ediyor! Yeni uçaklar filoya katıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23