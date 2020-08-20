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Aktüel 9. Cami Yapı Ekipmanları Fuarı Samsun'da açılacak
Aktüel

9. Cami Yapı Ekipmanları Fuarı Samsun'da açılacak

Yeniakit Publisher
2020-08-20 13:43:58 -
9. Cami Yapı Ekipmanları Fuarı Samsun'da açılacak

SAMSUN (AA) - 9. Cami Yapı Ekipmanları Fuarı, Samsun'da Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Fuar Alanı'nda düzenlenecek.

Fuar, 10-13 Eylül 2020 tarihleri arasında ziyaretçilere kapılarını açacak.

Proaktif Fuarcılık tarafından düzenlenen fuarda, minber, mihrap, kürsü, alem, ahşap kapı, elektronik mahya, ses sistemleri, avize, vitray, çini, rahle, halı, temizlik malzemeleri gibi çok sayıda ürün yer alacak.

Daha önce İstanbul, Ankara, Antalya, Kocaeli'nde açılan fuarın dokuzuncusunun gerçekleştirileceği Samsun'daki fuara, cami kültürü ve estetiği konularında sektör temsilcisi 100'den fazla firma katılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, KOSGEB, Cami Esnaf ve Sanatkarları Derneği, Türkiye Camii ve Kuran Kursları Dernekleri Federasyonu'nun destek verdiği Cami Yapı Ekipmanları Fuarı'nda, birçok hat sanatçısı da sanatsal çalışmalarını ziyaretçilerle buluşturacak.

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