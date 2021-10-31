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Kadın - Aile 9 aylık bebek gelişimi nasıl olur?
Kadın - Aile

9 aylık bebek gelişimi nasıl olur?

9 aylık bebekler artık ilk yaşlarının dörtte üçlük dilimini bitirmiş olurlar ve bebek artık o ilk doğumdan sonraki küçücük varlıktan çok daha farklıdır.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 23:11:00 -
9 aylık bebek gelişimi nasıl olur?

9 aylık bebekler artık ilk yaşlarının dörtte üçlük dilimini bitirmiş olurlar ve bebek artık o ilk doğumdan sonraki küçücük varlıktan çok daha farklıdır. Artık çok daha girişimci, meraklı ve kaslarını biraz daha fazla kontrol edebilen bir bebektir. 

9 aylık bebek uyku düzeni ve ipuçları

Bebekte ayrılma endişesi bebeğinizin gece uyuyamamasına neden olabilir ancak biraz daha sabırlı olursanız, bebeğiniz öncesine göre daha kolay şekilde yeniden uyuyabilecektir. Gündüz uykuları diş çıkarma sürecinde bebeğiniz gece uyuyamıyorsa ona dinlenme şansı vererek bebeğinizin diş çıkarma sürecini daha etkili şekilde atlatmasına yardımcı olabilir. Dinlenmiş hissetmek bebeğinizin gündüz daha uyanık ve aktif olmasına yardımcı olabilir ve geceleri daha iyi uyumasına yardımcı olabilir.

 

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