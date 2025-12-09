  • İSTANBUL
İSLAM 9 Aralık 2025: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

9 Aralık 2025: Günün Âyet ve Hadisi

9 Aralık 2025: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (9.12.2025)

VAHYİN DİLİNDEN



(٤٩) وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمٖينَ مُشْفِقٖينَ مِمَّا فٖيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِ‌هٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغٖيرَةً وَلَا كَبٖيرَةً اِلَّٓا اَحْصٰيهَاۚ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراًؕ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَداًࣖ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(49) Artık kitap (amel defteri) ortaya konmuştur; suçluların, onda yazılı olanlardan korkuya kapılmış olarak, “Vay halimize! Bu nasıl kitapmış! Küçük-büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş!” dediklerini görürsün.

Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır.

Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez.

(Kehf Suresi, 18/49)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Bu ve benzeri âyetler (meselâ bk. Câsiye 45/29; İnfitâr 82/10-12) insanoğlunun dünyada başı boş bırakılmadığını, yapmış olduğu iyi veya kötü, büyük veya küçük her türlü amelin, mahiyetini bilmediğimiz bir şekilde yazılıp korunduğunu ifade etmektedir.

İnkârcıların hesaba katmadıkları âhiret gününde herkesin amel defteri önüne konacak ve dünyada yapmış olduğu büyük-küçük ne ameli varsa orada zaptedilmiş olduğunu görecektir.

Dünyada günaha batmış olanlar o gün yapmış oldukları kötülüklerin sayılıp dökülmesinden dehşete kapılacaklar, Allah’ın vereceği cezadan ve insanlar karşısında rezil olmaktan korkacaklardır.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 558-559



ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)  

“İbadet on kısımdır; dokuzu helâl rızık taleb etmek, biri ise diğer amellerdir.”

Kaynak: Deylemî, Müsnedü’l-Firdevs, III, 107/4062



GÜNÜN SÖZÜ:




GÜNÜN FOTOĞRAFI:

